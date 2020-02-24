رزيق الاتفاقيات التجارية للجزائر تسببت في "ابقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية" منذ سنوات

الجزائر - أكد وزير التجارة، كمال رزيق يوم الاثنين بالجزائر ان الاتفاقيات التجارية المبرمة مع اهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في "ابقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية " و قال الوزير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر و شركائها الاقتصاديين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي ان " علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها ، تسيرها اتفاقات تجارية ذات اهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ،أنها تسببت في ابقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية و الاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج ".

ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة التجارة اليوم بفتح اول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر و شركائها .

و يتعلق الامر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق المنطقة العربية الحرة و الاتفاق التفاضلي بين الجزائر و تونس و لأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.

و اوضح السيد رزيف ان الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الادارة و المتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب و هو الاول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم "الحلقة الأهم" في كل عمل اقتصادي و هم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.

كما اعتبر الوزير ان هذا اللقاء هو بمثابة "التزام" من طرف السلطات العمومية للسير نحو تبني "طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية" للبلاد .

و استحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية.

و في هذا الاطار، تم تنظيم ورشات تقييمية للاتفاقيات المذكورة على ان تخرج في الاخير بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها الى الحكومة للبث فيها و تبنيها ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ اعمال الجزائر.

و اوضح الوزير انه ستكون هناك لقاءات اخرى مع الخبراء و المسؤولين للوقوف على نقاط القوة و الضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر.

في سياق ذي صلة، اكد السيد رزيق ان "التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم الاعتماد على طريقة تفكير جديدة و سياسات تسيير مختلفة تعتمد اساسا على الكفاءات الوطنية و الإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاقتصادي و الاجتماعي الوطني و التي يمكنها تقديم الحلول الواقعية المبنية على التقييم الشامل و الجيد".

و اضاف انه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري و ميزان المدفوعات.

كما اشار الى ان طبيعة الاقتصاد الوطني المبنية على الريع النفطي خلقت "صعوبات جمة" تعيق مساعي التحرر من التبعية المزدوجة للمحروقات .

في ذات السياق، قال السيد رزيق " حان الاوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني و التوجه نحو اقتصاد منتج مبني على الشفافية و على مبادئ تشجيع القيمة المضافة و الاستثمار المنتج ".