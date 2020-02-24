ممثل لصندوق النقد الدولي يثمن "الإرادة الحقيقية في تغيير" وضعية الاقتصاد الجزائري

الجزائر- أكد رئيس قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي, جون فرنسوا دوفان, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه سجل أثناء محادثاته مع السلطات الجزائرية "إرادة حقيقية في تغيير" وضعية الاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك "إمكانيات ضخمة" في هذا المجال.

و عقب لقاءه مع وزير الصناعة و المناجم, السيد فرحات آيت علي براهم, صرح السيد جون فرنسوا دوفان أنه التمس أثناء محادثاته مع السلطات الجزائرية "إرادة حقيقية في تغيير الوضعية الاقتصادية الوطنية".

وبعد ان أوضح أن الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي تندرج في إطار المشاورات المنتظمة مع سلطات البلدان العضوة في المؤسسة, أضاف السيد دوفان أن "المحادثات و المبادلات مع أعضاء الحكومة الجزائرية تمحورت حول التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاصلاحات المرتقبة التي بإمكانها تثمين قدرات الاقتصاد الجزائري".

وفي هذا الشأن, أبرز ذات المسؤول أن الحكومة بصدد تحديد "إجراءات ملموسة", مشددا في هذا السياق على استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم دعمه من خلال المساعدة التقنية و نصائح في السياسات الاقتصادية".

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وبعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الجزائري يحوز على إمكانيات "ضخمة" و مجتمع "فتي و مثقف", سجل مسؤول صندوق النقد الدولي أن "المسألة تبقى تلك المتعلقة بتقديم لهذا المجتمع كل الفرص الاقتصادية التي يرغب في الحصول عليها من اجل المساهمة في الاقتصاد الوطني".

و في رده على سؤال حول وضع الاقتصاد الوطني, اعتبر رئيس وفد صندوق النقد الدولي أن " هوامش التحرك تقلصت نسبيا", مستشهدا لا سيما بانخفاض مستويات احتياطي الصرف للبلد منذ الصدمة النفطية لسنة 2014.

و في تعبيره عن تفاؤله بالرغم من الأمر الواقع, أكد السيد دوفان ضرورة تحويل و تنويع الاقتصاد الوطني , على نحو يثمن كل أفاق التنمية الموجودة بالنسبة لاستحداث مناصب العمل.

و من جهته, أفاد وزير الصناعة و المناجم أن المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي تركزت على الاصلاحات التي تم خوضها في القطاع الصناعي و الأعمال التي تمت مباشرتها من اجل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر بغرض بعث المشاريع الاستثمارية.