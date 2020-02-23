التأكيد بوهران على ضرورة فتح الجامعة أمام العالم المهني

وهران - أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول المقاولاتية والتكوين والأفاق المهنية المنظم ابتداء من اليوم الأحد بجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" على ضرورة فتح الجامعة أمام العالم المهني.

وأبرز الأستاذ بجامعة ليل (فرنسا) والمتخصص في اقتصاديات الموارد البشرية، مليك مباركي، في محاضرته المعنونة "الكفاءات والإدماج المهني للخريجين الشباب : حالة التكوين المهني المتوج بشهادة"، ضرورة تطوير احترافية للتكوين الجامعي من خلال دعوة الأساتذة الذين كسبوا مهارات في الوسط المهني.

ويتعلق الأمر بإشراكهم في تصميم محتوى تكويني قائم على المهارات أكثر من المعارف، لا سيما من خلال التكوين المتناوب، وفق مباركي، الذي أشار إلى أنه "يتعين على الجامعة الجزائرية أن تنفتح على العالم المهني خاصة العالم الاقتصادي" متأسفًا على العوائق التي يواجهها الخريجون الشباب في مسارهم المندرج في إطار الإدماج المهني.

ومن جهته، سلط الأستاذ أحمد بويعقوب من كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و التسيير بجامعة وهران 2 في تدخله المعنون ب "المقاولاتية : من النهج النظري إلى التجريبي" الضوء على مختلف الأشغال العلمية حول هذه المواضيع المخصصة بشكل أساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن "المؤسسة يمكن اعتبارها عاملاً للنمو".

وفي حديثه عن بعض المعلومات المتعلقة بالشركات الجزائرية المستمدة من قاعدة بيانات عدة هيئات جزائرية، ذكر ذات الجامعي بالإقبال الهام على البحث حول مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حوالي 200 أطروحة بحث تم مناقشتها في يونيو 2019 . كما أن عدد هذه المؤسسات في الجزائر ارتفع بنسبة 20 بالمائة من سنة 2000 إلى 2019، مما يشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة.

وتم تنشيط عدة محاضرات خلال اليوم الأول من هذا اللقاء العلمي، من بينها "دور المرافقة ما بعد التأسيس في تطوير المشاريع : نتائج تجربة حول المؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة" لبشير بكار و هو أستاذ وخبير اقتصادي بجامعة وهران 2 و "توزيع النشاطات عن طريق تحفيز السلوك المقاولاتي" للأستاذ مولاي علي من جامعة وهران و "النظام التعليمي والمقاولاتية" للأستاذ صلاح الدين عارف من جامعة إيفري (فرنسا).

ويتضمن هذا اللقاء الذي يدوم يومين ورشة حول المقاولاتية النسوية في الجزائر والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال الجزائريات، وفقًا للمنظمين الذين أشاروا إلى حضور في اللقاء أكثر من 120 مشاركا من جامعات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وتيزي وزو والجزائر العاصمة وبسكرة وكذا فرنسا.

وفي كلمة افتتاحية، أشاد مدير جامعة وهران 2 عبد القادر عبد الإله بدار المقاولاتية داخل الجامعة والتي اعتبرها مكسبا يستحق التثمين.