أغلبية نقابات العمال مسجلة في قطاع الادارات العمومية

الجزائر - ارتفع عدد نقابات العمال الى 91 نقابة منها 63 في قطاع المؤسسات و الادارات العمومية اي ما يعادل 69 بالمئة حسبما علم اليوم الأحد لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي .

في تصريح لوأج أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي رابح مخازني أن "عدد منظمات نقابات العمال المسجلة حاليا ارتفع الى 91 منظمة منها 63 توجد في قطاع المؤسسات و الادارات العمومية اي ما يعادل 69 بالمئة في حين أن 28 منظمة نقابية أخرى توجد في القطاع الاقتصادي أي ما يعادل 31 بالمئة" .

في نفس السياق، أضاف ذات المسؤول أن منظمات نقابات العمال ال63 التي يعدها قطاع المؤسسات و الادارات العمومية موزعة على عدة قطاعات لاسيما قطاع التربية الوطنية (25) و الصحة (19) و العدالة (4) و التعليم العالي (3) و الداخلية (3) في حين أن قطاعي المالية و التكوين المهني يضمان نقابتين لكل منهما.

كما أكد السيد مخازني أن "عدد المنظمات النقابية المسجلة طبقا لأحكام القانون 90-14 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1990 حول كيفيات ممارسة الحق النقابي يقدر الى غاية اليوم ب 138 نقابة منها 91 منظمة نقابية للعمال و 47 منظمة نقابية خاصة بالمستخدمين".

و حسب قوله دائما فان نقابات المستخدمين مسجلة في العديد من قطاعات النشاطات مشيرا على وجه الخصوص لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و الخدمات والصناعة و النقل و الثقافة و الصحة و السياحة".

و يرى نفس المسؤول أنه من مجموع 138 منظمة نقابية فان 48 منها أي ما يعادل 34 بالمئة "غير ناشطة" لأنها لم تمارس نشاطها أو لم تجدد قيادتها".

من جهة أخرى، أشار السيد مخازني الى أنه خلال سنة 2019 تميز عالم الشغل في الجزائر ب"بعض الاضطرابات" مضيفا أن " 466 حركة اضراب تم احصائها خصت 314.597 موظف من أصل 717.408 موظف أي ما يعادل 44 بالمئة و خسارة 626.586 يوم عمل".