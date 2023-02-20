الجزائر: نسبة التضخم السنوي بلغت 1,9% في يناير 2020

الجزائر - بلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 1,9% خلال شهر يناير 2020، حسب ما علم اليوم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر يناير 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من فبراير 2019 إلى غاية يناير 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من فبراير 2018 إلى يناير 2019.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد مؤشرا للسعر خلال شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 فقد عرف انخفاضا بنسبة 1ر0 %, حسب معطيات الديوان.

وبخصوص التغيرات الشهرية حسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا بنسبة 4%.

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وأضاف التقرير نفسه أن أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة قد تراجعت 0,9 بالمئة. فباستثناء تراجع أسعار الخضر والفواكه على التوالي ب6,1 % و 1,2%، سجلت باقي المنتجات تراجعا خاصة لحوم الدواجن (-16,6%) والبيض (- 5,4%) والبطاطا ب (- 1,3%).

وتابع المصدر، أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0,1 % مقارنة بالشهر الفارط.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة +0,5% فيما انخفضت أسعار الخدمات ب 0,7%.

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وحسب مجموعة السلع و الخدمات فان ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة والأحذية بارتفاع بلغ 1,1 % والمجموعات المتنوعة ب(+0,8 %) في حين سجلت مجموعة التعليم و الثقافة و التسلية انخفاضا ب 3%. أما مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت بالاستقرار, يضف الديوان.