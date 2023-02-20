الجزائر تشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس من 22 فبراير إلى 1 مارس المقبل 

الجزائر - تشارك الجزائر في الطبعة ال57 للصالون الدولي للفلاحة المنظم خلال الفترة الممتدة ما بين 22 فبراير و1 مارس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو 25 عارضا من القطاعين العمومي و الخاص.

ويتربع جناح الجزائر في هذه التظاهرة على مساحة 350 متر مربع و يضم أزيد من 25 عارض من القطاعين العمومي و الخاص.

و تنظم الطبعة الـ 57 من هذا الصالون العالمي هذا العام تحت شعار "الفلاحة تمد لكم ذراعيها" حيث سيكون فرصة للمشاركين الجزائريين لعرض منتوجاتهم الفلاحية المختلفة بالإضافة إلى ربط اتصالات مع المشاركين الأجانب حتى يتم الترويج للمنتوجات الجزائرية على مستوى الأسواق العالمية.

ويتم خلال هذه التظاهرة الاقتصادية عرض عدة منتوجات جزائرية محلية على غرار التمور و زيت الزيتون و الفواكه و الخضار.

وفي إطار مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي، قام السفير الجزائري بفرنسا، السيد صالح لبديوي بزيارة الجناح الجزائري في الصالون.

وكان السيد لبديوي قد أجرى محادثات مع العارضين الجزائريين حيث أكد لهم ان السفارة الجزائرية سترافقهم بهدف تسهيل عمليات تصدير منتوجاتهم.

كما شجعهم على مواصلة الجهود للرفع من الإمكانيات التنافسية للمنتجات الجزائرية على مستوى الأسواق العالمية.

واغتنم السيد لبديوي هذه المناسبة ليذكر العارضين بخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة.

ويهدف هذا المخطط - يضيف السفير- الى اعادة بعث الاقتصاد الوطني بإعطاء أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية .

وتم افتتاح الطبعة ال57 للصالون الدولي للفلاحة السبت الفارط على مستوى صالون المعارض بباريس (قصر فرساي) من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية امنويل ماكرون.

ويجمع هذا الصالون هذا العام قرابة 1.000 عارض قادمين من 23 دولة حيث يشكل فضاء يلتقي فيه كل الفاعلين العالميين الناشطين في المجال الفلاحي من مربين و منتجين و منظمات و نقابات مهنية و وزارات و هيئات عمومية او معاهد مختصة في البحث لعرض الأوجه المختلفة لقطاع الفلاحة و الصناعة الغذائية و المهن المتعلقة بها علاوة على التقدم الذي حققته و الافاق المستقبلية للقطاع.

ويعد هذا الصالون بمثابة تظاهرة اقتصادية "مرجعية" ليس فقط بفرنسا و لكن في الخارج ايضا حيث يشكل واجهة بارزة للمنتجات المحلية لكل دولة و كذا فن الطهي الجهوي و الدولي و الثقافات الكبرى و السياحة الخضراء.

وتتمحور هذه التظاهرة حول أربعة عناصر :" تربية المواشي و فروعها و "منتوجات مناطق فرنسا و ما وراء البحار و العالم " و الزراعة و الفروع النباتية" و "البستنة و الزراعة" و " الخدمات و المهن المتعلقة بالفلاحة".

و كان هذا الصالون قد استقطب سنة 2018 نحو 672.568 زائر فرنسي و أجنبي من المهنيين المحترفين و الجمهور الواسع و ازيد من 3 ملايين شخص من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من عموم الجماهير المهتمة و المتتبعة للتطورات الحاصلة في القطاع الفلاحي.