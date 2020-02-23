وزير التجارة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

الجزائر- استقبل وزير التجارة, كمال رزيق, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, جون فرونسوا دوفين, حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.

و يأتي هذا اللقاء, الذي تم بمقر وزارة التجارة, في اطار البعثات الدورية لخبراء الصندوق الدولي الى الجزائر "اذ يشكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر و المؤسسة المالية الدولية في قطاع التجارة", يضيف نفس المصدر.

و بالمناسبة, قدم السيد رزيق عرضا عن الخطوط العريضة لقطاعه من خلال برنامج الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة مؤخرا.

كما ابرز الوزير, حسب البيان, التوجه الاقتصادي للجزائري الجديدة من خلال "الانفتاح على كل الشركاء والمؤسسات الدولية من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع بعيدا عن الريع البترولي", معرجا كذلك على "تحسين مناخ الأعمال خاصة بعد تخلي الحكومة عن قاعدة 51/49 الا في بعض القطاعات الاستراتيجية والتي كانت عائقا حقيقيا في وجه الإستثمار الأجنبي".

كما اكد السيد رزيق ان "أبواب الوزارة مفتوحة لأي اقتراحات أو مبادرات تخدم الاقتصاد الجزائري".

من جهته, أعرب السيد دوفين عن "سعادته" بلقائه بالسيدين الوزيرين وعن "تفاؤله" بكل الشروحات التي تلقاها حول مناخ الأعمال والاستراتيجية الجديدة للحكومة خاصة في قطاع التجارة.