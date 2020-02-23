Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير التجارة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 10:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات

الجزائر- استقبل وزير التجارة, كمال رزيق, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, جون فرونسوا دوفين, حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.

و يأتي هذا اللقاء, الذي تم بمقر وزارة التجارة, في اطار البعثات الدورية لخبراء الصندوق الدولي الى الجزائر "اذ يشكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر و المؤسسة المالية الدولية في قطاع التجارة", يضيف نفس المصدر.

و بالمناسبة, قدم السيد رزيق عرضا عن الخطوط العريضة لقطاعه من خلال برنامج الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة مؤخرا.

كما ابرز الوزير, حسب البيان, التوجه الاقتصادي للجزائري الجديدة من خلال "الانفتاح على كل الشركاء والمؤسسات الدولية من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع بعيدا عن الريع البترولي", معرجا كذلك على "تحسين مناخ الأعمال خاصة بعد تخلي الحكومة عن قاعدة 51/49 الا في بعض القطاعات الاستراتيجية والتي كانت عائقا حقيقيا في وجه الإستثمار الأجنبي".

كما اكد السيد رزيق ان "أبواب الوزارة مفتوحة لأي اقتراحات أو مبادرات تخدم الاقتصاد الجزائري".

من جهته, أعرب السيد دوفين عن "سعادته" بلقائه بالسيدين الوزيرين وعن "تفاؤله" بكل الشروحات التي تلقاها حول مناخ الأعمال والاستراتيجية الجديدة للحكومة خاصة في قطاع التجارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير التجارة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 10:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.23

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.02.23

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية معسكر

20.02.23

بطولة الجزائر لكرة الماء/أقل من 16 سنة وأكابر/: وداد سطيف ونادي قسنطينة يفوزان بالمرحلة…

20.02.23

قسنطينة: دعوة لترقية شعبة تربية السمك الطبيب إلى مجال جديد للاستثمار

20.02.23

الرابطة الإفريقية لكرة السلة/مجموعة الصحراء: المجمع البترولي يبدا المنافسة أمام بترو…

20.02.23

وزير التجارة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد