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موارد مائية: لقاء وطني الاثنين المقبل لبحث تطبيق خريطة طريق القطاع

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر - يترأس وزير الموارد المائية أرزقي براقي الاثنين المقبل بالعاصمة لقاء وطني يجمع كل الاطارات المركزية و المحلية للقطاع، الى جانب مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه لبحث تطبيق ورقة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة  .

وجاء في البيان أن "أشغال هذا اللقاء سترتكز أساسا حول تطبيق ورقة طريق قطاع الموارد المائية لسنة 2020، المنبثقة من مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه، وذلك لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة خلال اجتماع الحكومة بالولاة".

كما سيتم التطرق خلال هذا اللقاء لعدد من الإجراءات المسجلة في أجندة 2020  مع ضرورة تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل أساسا في "تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني" والعمل على الاستجابة لانشغالات المستخدمين.

وسيبحث الوزير خلال هذا اللقاء مع كل المشاركين خطة عمل الوزارة و منهجيتها في العمل، التي تخص أساسا تحديد الأهداف ومؤشرات الكفاءة الفردية والجماعية خاصة فيما يتعلق، بتطوير أداء شبكة توزيع المياه من خلال الحد من التسربات والتوصيلات العشوائية.

 هذا الإجراء - يضيف ذات المصدر-  سيمكن من استرجاع كميات كبيرة من المياه والتي تعد مورداً ثميناً خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تعرف نقصا في تساقط الامطار.

فضلا عن ذلك ستعكف الوزارة الوصية على  تقييم الاجراءات المعمول بها حاليا وذلك لضمان توزيع أحسن للمياه خلال شهر رمضان المقبل وخلال موسم الاصطياف مع العمل على القضاء على الاختلالات المسجلة في السابق.

كما سيتم دعوة كافة المتعاملين الناشطين في مجال الخدمة العمومية للمياه خلال هذا اللقاء ، لتجنيد جميع وسائل التدخل اللازمة، تعزيز المداومة و اعادة توزيع العمال والموظفين حسب الحاجة و التخطيطالمسبق للعطل السنوية مع ضمان تواجد المسؤولين وأعوان التدخل وذلك لضمان استمرار الخدمة العمومية يضيف بيان الوزارة.

آخر تعديل على السبت, 22 شباط/فبراير 2020 18:51
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موارد مائية: لقاء وطني الاثنين المقبل لبحث تطبيق خريطة طريق القطاع
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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