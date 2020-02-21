الجوية الجزائرية: وقف إضراب مستخدمي الملاحة التجارية و إستئناف برنامج الرحلات

الجزائر - استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الجمعة رحلاتها الدولية والداخلية، وذلك بعد وقف إضراب مستخدمي الملاحة التجارية، حسب ما علمته "وأج" لدى الشركة الوطنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن "مستخدمي الملاحة التجارية للشركة الذين شنوا اضرابا عن العمل منذ الاثنين الفارط، و الذي دام اربعة ايام كاملة، قد أوقفوا الاضراب، مما سمح باستئناف الرحلات الجوية".

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كما افاد السيد اندلسي ان الجوية الجزائرية شكلت "خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التي عرفت تأخرا جراء الاضراب".

وجاء وقف الاضراب - حسب ذات المتحدث - بعد "تحلي مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الشأن ولدعوة وزارة الاشغال العمومية والنقل الى احترام قرارات العدالة بالتوقف +فورا+" عن هذه الحركة الاحتجاجية، اضافة الى تنفيذ قرار العدالة ب"عدم شرعية" هذا الاضراب.

وكانت وزارة الاشغال العمومية والنقل دعت أمس الخميس الى "احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذي صدر بشأنه قرار قضائي ينص على "عدم شرعيته و تغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار".