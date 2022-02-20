مواد غذائية: تراجع بحوالي 6 % لفاتورة الاستيراد في 2019

الجزائر - سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر تراجعا بحوالي 6 % سنة 2019 مقارنة ب2018، حسبما علمت "وأج" الخميس من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

و اوضحت الارقام الاحصائية لمديرية الدراسات و الاستشراف بالجمارك ان فاتورة الواردات في 2019 بلغت حوالي 07ر8 مليار دولار مقابل 57ر8 مليار دولار في 2018، مسجلة انخفاضا بأكثر من 501 مليون دولار اي ب85ر5 - %.

و اوضح ذات المصدر ان هذا الانخفاض راجع بشكل اساسي الى تراجع واردات الحبوب و الحليب و منتجات الحليب و السكر و الخضر.

و سجلت الحبوب و السميد و الدقيق التي تمثل 5ر33 % من حجم الواردات ما قيمته 71ر2 مليار دولار مقابل 06ر3 في سنة 2018 مسجلة انخفاضا ب6ر358 مليون دولار (70ر11 - %).

كما عرفت واردات منتجات الحليب انخفاضا الى 24ر1 مليار دولار مقابل 40ر1 مليار دولار مسجلة تراجعا بحوالي 2ر155 مليون دولار (09ر11- %).

و اوضحت ذات الاحصائيات ان فاتورة استيراد السكر و السكاكر قد تراجعت هي الاخرى لتسجل 61ر726 مليون دولار مقابل 65ر815 مليون دولار متراجعة ب04ر89 مليون دولار (92ر10 - %).

اقرأ المزيد: اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

و نفس المؤشر سجل بالنسبة لمخلفات و نفايات الصناعات الغذائية منها المساحيق الزيتية و مخلفات صلبة اخرى التي تم استيرادها بقيمة 25ر561 مليون دولار مقابل 83ر672 مليون دولار مسجلة انخفاضا بحوالي 6ر111 مليون دولار (58ر16 - %).

كما عرفت بعض المواد الغذائية انخفاضا لكن ليس بنفس الحجم سيما فيما يخص الخضر و القهوة و الشاي و مختلف المواد الغذائية المجهزة.

اما فيما يخص الواردات من الخضر فقد بلغت 65ر340 مليون دولار مقابل 38ر387 مليون دولار بانخفاض بلغ 73ر46 مليون دولار (06ر12 - %).

كما يتعلق الامر بواردات القهوة و الشاي و التوابل التي قدرت ب98ر343 مليون دولار مقابل 64ر367 مليون دولار بانخفاض قدر ب66ر23 مليون دولار (44ر6 - %) و مستحضرات غذائية مختلفة التي تراجعت ب89ر9 مليون دولار (05ر3 - %) لتسجل 61ر316 مليون دولار مقابل 56ر326 مليون دولار.

فواكه: ارتفاع الواردات ب72 %

بالمقابل عرفت واردات فروع اخرى من المنتجات ارتفاعات على طول السنة الماضية و مقارنة بالسنة الفارطة.

في هذا الصدد بلغت قيمة مشتريات الجزائر من الفواكه الصالحة للأكل (الفواكه الطازجة و الجافة) حوالي 30ر278 مليون دولار مقابل 82ر161 مليون دولار اي بارتفاع ب48ر116 (72 + %) حسب ارقام الجمارك دائما.

و تابع المصدر ان من استيراد الحيوانات الحية قد ارتفع الى 27ر275 مليون دولار مقابل 86ر163 مليون دولار مسجلة ارتفاعا ب41ر111 مليون دولار (98ر67 +%) خلال نفس الفترة المقارنة.

اما واردات زيت الصويا و مشتقاته (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام) فقد بلغت 21ر606 مليون دولار مقابل 84ر582 مليون دولار (01ر4 + %).

اقرأ المزيد: رزيق : قطاع التجارة يعمل على تنظيم السوق ومواجهة الوساطة

من جانبها عرفت واردات التبغ و مشتقات التبغ المصنعة ارتفاعا الى 22ر363 مليون دولار مقابل 65ر277 مليون دولار امريكي (82ر30 + %).

في حين عرفت واردات الادوية للبيع بالتجزئة (مصنفة ضمن مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) انخفاضا بنسبة 78ر8 % مستقرة عند 13ر1 مليار دولار مقابل 24ر1 مليار دولار.

يشار الى ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد اوصى الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 18 يناير الاخير بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا مع الاستمرار في ضمان السير الحسن للمؤسسات و المتطلبات الاساسية للمستهلكين.كما اكد على ضرورة تقليص فاتورة الادوية من خلال تشجيع الانتاج المحلي و اخضاع المواد الصيدلانية المستوردة الى التصديق من اجل حماية صحة المواطنين.