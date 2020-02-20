طاقات متجددة:  تنصيب فريق عمل لتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية

الجزائر - قامت محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية بتنصيب فريق عمل متعدد القطاعات خاص بتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية، حسبما افاد به الخميس بيان للمحافظة.

و يدخل تنصيب فريق العمل -يضيف ذات البيان- في إطار المهام الموكلة للمحافظة المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات و المتدخلين المعنيين لتطوير استخدام الطاقات المتجددة و ترقية الفعالية الطاقوية في البلاد ، وحرصا منها على تجسيد برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالانتقال الطاقوي.

ويضم هذا الفريق ممثلين عن أهم القطاعات و الهيئات المعنية , بحيث شهد الاجتماع الاول الذي نظمته محافظة الطاقات المتجددة اليوم الخميس على مستوى قصر الحكومة, مشاركة المدراء العامون للهيئة الجزائرية للاعتماد و المعهد الجزائري للتقييس.

و سيكون الفريق مسؤولا عن إدارة هذا المشروع إلى غاية تجسيد أهدافه، حيث سيضطلع بوضع قواعد معترف بها لضمان خدمات ذات جودة عالية و إتاحة منتجات ومعدات لها علاقة باستغلال الطاقة الشمسية ذات مردودية، تتماشى و المعايير الدولية.

كما سيعكف هذا الفريق أيضا على تطوير مؤهلات اليد العاملة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية، بغية تنظيم هذه الشعبة و حماية الاقتصاد الوطني من جهة، و إرساء ديناميكية جديدة تسودها الجودة و تسمح بخلق فرص عمل من جهة أخرى من خلال وضع إطار واضح المعالم يحمي المتعاملين سواء تعلق الأمر بالمصنعين و المركبين أو الزبائن، خواصا كانوا أو عموميين.

ويضم فريق العمل ممثلين عن قطاعات وهيئات متعددة و ذكر وزارات الداخلية , الطاقة , التكوين والتعليم المهنيين ,الصناعة والمناجم ,السكن والعمران والمدينة , التجارة ,البيئة والطاقات المتجددة.

كما يضم ايضا كل من شركة سوناطراك وسونلغاز ومركز تنمية الطاقات المتجددة و وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ولجنة ضبط الكهرباء والغاز والهيئة الجزائرية للإعتماد والمعهد الجزائري للتقييس و مجمع الطاقة الشمسية.

ومن أبرز صلاحيات المحافظة المتعلقة بهذا الموضوع هي مرافقة إنشاء مخابر

للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة و تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

فضلا عن ذلك , تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات الطاقات المتجددة واقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية الى جانب المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والقيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها.