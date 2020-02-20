السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

الجزائر - استقبل وزير التجارة كمال رزيق، الخميس بالجزائر العاصمة خبراء اخصائيين في مجال الاستشارات الفلاحية و تطوير المنتجات الفلاحية حيث تم بحث سبل تثمين مساهمة الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج لنهوض بالاقتصاد الوطني حسبما افاد به بيان للوزارة .

وأوضح ذات المصدر ان اللقاء حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي حيث تباحث الوزير مع رئيس مكتب استشارة في المجال الفلاحة "أقروكنسيال" (agroconciel) عبد الحليم يحي عيسى المقيم بكندا رفقة ممثل الشركة العالمية "ألتراجونتيكس" (altragenitix) المختصة في مجال تطوير شعبة الحليب و التي عرضت حلولها التقنية لتطوير هذه الشعبة .

وبهذه المناسبة أكد السيد رزيق أن" أبواب قطاعه مفتوحة لكل الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج" , مضيفا ان" الحكومة تعتمد اليوم على هذه الجالية من أجل الاستثمار المباشر في وطنهم الأم وكذا نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال ترقية شعبة الحليب واللحوم الحمراء على أسس علمية ".

كما أكد في ذات السياق -يضيف نفس المصدر- أنه "سيتم مناقشة المشروع المقترح مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في اطار التنسيق الحكومي".