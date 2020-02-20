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المناطق الجبلية: عماري يمهل إطارات القطاع الفلاحي شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
المناطق الجبلية: عماري يمهل إطارات القطاع الفلاحي شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة

 الجزائر - أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري لإطارات القطاع مهلة شهر واحد لرصد كل انشغالات ساكني المناطق الجبلية وتحديد أولويات التدخل وتقديم تقارير تقييمها .

وفي كلمته له خلال اجتماع عمل يخص برنامج عمل القطاع للفترة 2020-2024 والمتعلق بتطوير المناطق الجبلية، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية  فؤاد شحات، أفاد السيد عماري أن القطاع سيركز على ما يعرف حاليا بـ "مناطق الظل" المعزولة والتي تواجه صعوبات في  بلوغ مشاريع التنمية اليها.

وأكد الوزير على أهمية العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لوضع شبكات الغاز والكهرباء والمياه وتوفير سبل التنقل و تهيئة المسالك في هذه المناطق عبر كافة القطر الوطني.

وتهدف العملية حسب نفس المسؤول إلى دراسة الواقع بطريقة تشاركية مع الساكنة ودراسة الانشغالات الأساسية  لمختلف الشعب الفلاحية.

ويعمل القطاع على استحداث نشاطات جديدة حسب طلب الساكنة وملائمة المكان لضمان مردود اقتصادي للشباب حاملي المشاريع وانعكاس اجتماعي و تنموي.

ويندرج اللقاء في إطار مشاورات حول المناطق الجبلية، لتحديد احتياجاتها تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه في جانبه الفلاحي والريفي.

وينتظر أن يشرع القطاع في التنسيق مع السلطات المحلية والولاة في عمل منهجي حول كيفيات التدخل المتاحة وابتكار وسائل عمل جديدة.

ويتم دراسة إمكانية الشروع في عمليات تشجير مفيدة للعائلات ومذرة للربح والاستغلال المستدام للنباتات العطرية والطبية وتحويل الزيوت.

إلى جانب  ذلك دعم نشاطات تجميع الحليب وإنتاج الأجبان، وتربية النحل، وزراعة الفواكه ما يسمح بتحقيق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل.

وحسب الوزير فإنه سيتم الشروع فور رصد المعطيات الضرورية الخاصة بالمناطق الجبلية، بالاستجابة السريعة من خلال بلورة مشاريع صغيرة ومتوسطة ، و وضع توسيم للمنتجات و بالتالي رفع نسبة الاندماج .

كلـمات مفتـاحيــة :
المناطق الجبلية: عماري يمهل إطارات القطاع الفلاحي شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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