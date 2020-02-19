تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, محمد عرقاب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, نائب رئيس الشركة التركية رونيسانس, جلال توروغلو الذي تحادث معه حول امكانية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة, حسبما افاد بيان لذات الوزارة.

و يضيف ذات المصدر أن "المسؤولان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الثنائي و الشراكة في مجال المحروقات و الكهرباء مع الشركة التركية في الجزائر و تركيا و الآفاق المستقبلية".

و بهذه المناسبة, تابع البيان "عبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية في إطار عقد هندسة تموين و بناء مع الشركة المختلطة سونلغاز- جينيرال إلكتريك لإنجاز مركب صناعي لانتاج التوربينات في ولاية باتنة و شراكة مع سوناطراك في إطار مشروع DH-PP Ceyhan في تركيا بطاقة انتاج 450.000 طن من البوليبروبيلان.

و بهذه المناسبة "عبر السيد عرقاب عن أمله في أن تعزز الشركة وجودها بالجزائر و استغلال الفرص المتاحة في اطار برامج التنمية التي سيطلقها قطاع الطاقة لا سيما في مجال البحث و الاستكشاف في المحروقات و تطوير الصناعة البتروكيماوية و الكهرباء".

من جهته اكد السيد جلال توروغلو على "الاهتمام الذي توليه شركته لسوق الطاقة الجزائرية معبرا عن ارادته في تعزيز التعاون المثمر مع المؤسسات الجزائرية".