تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية

و يضيف ذات المصدر أن "المسؤولان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الثنائي و الشراكة في مجال المحروقات و الكهرباء مع الشركة التركية في الجزائر و تركيا و الآفاق المستقبلية".
و بهذه المناسبة, تابع البيان "عبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية في إطار عقد هندسة تموين و بناء مع الشركة المختلطة سونلغاز- جينيرال إلكتريك لإنجاز مركب صناعي لانتاج التوربينات في ولاية باتنة و شراكة مع سوناطراك في إطار مشروع DH-PP Ceyhan في تركيا بطاقة انتاج 450.000 طن من البوليبروبيلان.
و بهذه المناسبة "عبر السيد عرقاب عن أمله في أن تعزز الشركة وجودها بالجزائر و استغلال الفرص المتاحة في اطار برامج التنمية التي سيطلقها قطاع الطاقة لا سيما في مجال البحث و الاستكشاف في المحروقات و تطوير الصناعة البتروكيماوية و الكهرباء".
من جهته اكد السيد جلال توروغلو على "الاهتمام الذي توليه شركته لسوق الطاقة الجزائرية معبرا عن ارادته في تعزيز التعاون المثمر مع المؤسسات الجزائرية".