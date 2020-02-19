وزارة التجارة مستعدة لتقديم كل الدعم لشعبة مربي المواشي

الجزائر- أكد وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الثلاثاء بالجزائر, على الاستعداد التام لمصالح وزارة التجارة لتقديم كل الدعم لشعبة مربي المواشي مؤكدا على سعي الوزارة لحماية المنتوج الوطني للحوم الحمراء والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ,حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر انه, "في اطار سلسلة الاجتماعات و اللقاءات التنسيقية التي تعقدها وزارة التجارة مع كل الفئات و الشعب التجارية المعنية بالبرنامج التحضيري لشهر رمضان المعظم, استقبل وزير التجارة ,كمال رزيق في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بمقر وزارة التجارة بممثلي الفدرالية الوطنية لمربي المواشي".

و دار اللقاء حسب نفس المصدر حول النقاط المرتبطة بشعبة تربية المواشي حيث استمع الوزير الى انشغالات ممثلي الفدرالية و تم التطرق الى المشاكل التي يعاني منها المربين.

و أكد وزير التجارة على "الاستعداد التام لمصالح وزارته التجارة لتقديم كل الدعم لشعبة مربي المواشي معربا ان الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية المنتوج الوطني من اللحوم الحمراء وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان من خلال تظافر الجهود للوصول الى سعر معقول لهذه المادة على مستوى السوق الوطنية خلال هذه الفترة".

و في ختام اللقاء شكر الوزير اعضاء الوفد على الاستعداد الذي ابدوه للانخراط في مسعى وزارة التجارة.