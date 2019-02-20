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وهران: نحو 300 عارض في الصالون الدولي للسياحة بدءا من 26 فبراير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 13:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
وهران: نحو 300 عارض في الصالون الدولي للسياحة بدءا من 26 فبراير

وهران - سيكون ما لا يقل عن 300 عارض على موعد مع الطبعة ال 11 للصالون الدولي للسياحة التي ستنظم من 26 إلى 29 فبراير الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران، حسبما استفيد يوم الأربعاء لدى المنظمين.

وستعرف هذه الطبعة التي ستقام تحت شعار "السياحة ، الاستقبال و الضيافة في الموعد" مشاركة العديد من المتعاملين في القطاع من تونس و المغرب و تركيا و ألمانيا و إسبانيا والإمارات العربية المتحدة  وفرنسا و تنزانيا و إثيوبيا وجمهورية التشيك وغيرها فضلا عن الحضور القوي للمهنيين من الجزائر وفق الملف الصحفي الخاص بهذا الحدث الاقتصادي.

وتتميز هذه التظاهرة المنظمة من طرف وكالة التظاهرات و الاتصال "أسترا" بوهران وتحت رعاية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بتنظيم صالونين في آن واحد، كما أشار إليه ذات المصدر.

ويخص الجناح الأول "السياحة و الأسفار و النقل "حتى يتسنى للعارضين التعريف بمنتجاتهم فيما يخصص الثاني "للتجهيزات و الخدمات و المعدات الفندقية و الإطعام " مما يسمح للمهنيين بإبراز أحدث التجهيزات في المجال لتلبية الطلب المتزايد في هذا الميدان لاسيما مع وجود نحو 100 مشروع في طور الانجاز بوهران وفق ذات المصدر.

كما تم برمجة سلسلة من المحاضرات تتناول عدة مواضيع منها " الاستثمار في الجزائر" و "فن الاستقبال في الفندقة "و " الترويج للوجهة الجزائرية " فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية بين المهنيين و زيارات موجهة عبر ولاية وهران وضواحيها و عروض توضيحية حول معدات المطابخ الخاصة بمهنيي قطاعي الفنادق و الإطعام.

 

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وهران: نحو 300 عارض في الصالون الدولي للسياحة بدءا من 26 فبراير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 13:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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