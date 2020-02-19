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سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 10:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

الجزائر - أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الثلاثاء إطارات القطاع  بضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط، حسبما علمته واج لدى الوزارة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على إلزامية دراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.

وتطرق الاجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع "عدل" عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها " مشروع بمشروع".

  وأكد الوزير على :" ضرورة الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط".

 كما شدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها، سيما فيما يتعلق بتوفرها على التهيئة الكاملة.

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كما كان الاجتماع فرصة للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف  المدير العام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.

وفي ذات السياق أمر السيد ناصري المدراء الجهويين لوكالة "عدل"(عنابة، قسنطينة وهران، الجزائر غرب، الجزائر شرق وورقلة بالجنوب الجزائري) بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين  إن أمْكَنَ ذلك.

 وبدوره،  أكد السيد المدير العام لوكالة "عدل" وكذا المدراء الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لاستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.

وحضر الاجتماع  كل من الأمين العام لوزارة السكن والمدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمدير العام لوكالة "عدل" والمدراء الجهويين لوكالة عدل(عنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر غرب والجزائر شرق وور?لة بالجنوب الجزائري).

آخر تعديل على الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 11:22
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سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 10:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

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