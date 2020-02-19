Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا عن مؤسسة السويدي للكهرباء (مصرية)بقيادة الرئيس المدير العام احمد السويدي، الذي تحادث معه حول تطوير التعاون في المجال الطاقوي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان "المحادثات قد تمحورت خلال هذا اللقاء حول نشاطات المؤسسة المصرية في الجزائر وعلى الصعيد الدولي وآفاق التعاون المستقبلي".

في هذا الصدد اعرب السيد عرقاب عن "ارتياحه" لعلاقات التعاون و الشراكة القائمة بين مجمع السويدي للكهرباء، واصفا إياها "بالممتازة".

كما عبر عن "امله في ان تعزز المؤسسة المصرية تواجدها بشكل اكبر في الجزائر و اغتنام الفرص المتاحة في إطار برامج التنمية التي يسعى الى تحقيقها قطاع الطاقة سيما فيما يخص تنويع مصادر الطاقة عبر تطوير الطاقات المتجددة و تطوير شبكات نقل الكهرباء"، كما جاء في ذات البيان.

من جانبه أعرب السيد السويدي عن "ارتياحه الكبير" للتعاون "المثمر" لمؤسسته مع قطاع الطاقة الجزائري معبرا عن "اهتمام و استعداد مؤسسته لتطوير و تعزيز هذه الشراكة أكثر فاكثر".

و خلص بيان وزارة الطاقة في الاخير الى التذكير بان المؤسسة المصرية و من خلال فرعها الكائن بعين الدفلى "السويدي الكتريك الجزائر" تعمل خاصة في التموين و تركيب الكابلات الكهربائية حيث أعلنت يوم الاثنين خلال ندوة صحفية عن توسيع مجال منتجاتها (كابلات محورية و كابلات شمسية ولواحق الكابلات ذات الضغط العالي).

كلـمات مفتـاحيــة :
تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.19

افتتاح "قنصلية" لكوت ديفوار في العيون المحتلة عمل عدائي ضد سيادة الشعب الصحراوي

20.02.19

فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

20.02.19

سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

تذبذبات في التزويد بالماء الشروب بعين النعجة بسبب أشغال الصيانة

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء

الأكثــر قـراءة

20.02.19

مجمع تونيك لصناعة الورق: العمال في إضراب، الإدارة تعد بدفع الأجور هذا الأسبوع

20.02.19

السيد تبون يستقبل مدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء

20.02.18

"عماري: "نحو ادخال نظام الرقمنة لإحصاء القطيع الوطني من الابقار الحلوب

20.02.19

اللجنة التقنية لتحديد عيوب البنايات تعرض نتائجها على وزير السكن

20.02.19

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن…