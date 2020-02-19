تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء

الجزائر - استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا عن مؤسسة السويدي للكهرباء (مصرية)بقيادة الرئيس المدير العام احمد السويدي، الذي تحادث معه حول تطوير التعاون في المجال الطاقوي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان "المحادثات قد تمحورت خلال هذا اللقاء حول نشاطات المؤسسة المصرية في الجزائر وعلى الصعيد الدولي وآفاق التعاون المستقبلي".

في هذا الصدد اعرب السيد عرقاب عن "ارتياحه" لعلاقات التعاون و الشراكة القائمة بين مجمع السويدي للكهرباء، واصفا إياها "بالممتازة".

كما عبر عن "امله في ان تعزز المؤسسة المصرية تواجدها بشكل اكبر في الجزائر و اغتنام الفرص المتاحة في إطار برامج التنمية التي يسعى الى تحقيقها قطاع الطاقة سيما فيما يخص تنويع مصادر الطاقة عبر تطوير الطاقات المتجددة و تطوير شبكات نقل الكهرباء"، كما جاء في ذات البيان.

من جانبه أعرب السيد السويدي عن "ارتياحه الكبير" للتعاون "المثمر" لمؤسسته مع قطاع الطاقة الجزائري معبرا عن "اهتمام و استعداد مؤسسته لتطوير و تعزيز هذه الشراكة أكثر فاكثر".

و خلص بيان وزارة الطاقة في الاخير الى التذكير بان المؤسسة المصرية و من خلال فرعها الكائن بعين الدفلى "السويدي الكتريك الجزائر" تعمل خاصة في التموين و تركيب الكابلات الكهربائية حيث أعلنت يوم الاثنين خلال ندوة صحفية عن توسيع مجال منتجاتها (كابلات محورية و كابلات شمسية ولواحق الكابلات ذات الضغط العالي).