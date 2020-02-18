فلاحة : عماري يثمن الاستفادة من خبرات الدول الرائدة لمرافقة المؤسسات الناشئة

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، الثلاثاء، مبادرة الغرفة الوطنية للفلاحة التي تسعى لتعزيز قدرات و كفاءات مهندسيها و إطاراتها في مجال مرافقة المؤسسات الناشئة التي تعمل في القطاع الفلاحي باستفادة من الخبرات الأجنبية في إطار التعاون المشترك.

وجاء تصريح السيد عماري خلال زيارته لورشة عمل خاصة بتكوين إطارات الغرف الوطنية لولايات الوسط بمقر الغرفة وذلك في إطار برنامج للتعاون مع دولة هولاندا، مؤكدا ان الجزائر تستفيد من خبرات الدول الرائدة في التسيير

الاستثمارات الفلاحية على غرار هولندا لتكوين حاضنات ناجعة للمؤسسات الناشئة في المجال الفلاحي .

و أشار الوزير ان هذه الدورة التكوينية سوف تعمم على مستوى الغرف الفلاحية المتواجدة عبر الوطن. كما ذكر بدور الحاضنات في مرافقة و تكوين الشباب الحامل للمشاريع و مرافقته لتسهيل الحصول على المعدات و القروض و حتى في الحصول على العقار الفلاحي منوها بدورها في خلق القيمة المضافة و مناصب للشغل.

وتجري هذه الدورة التكوينية على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة لفائدة مهندسين شباب تابعين للغرف الفلاحية لولايات الوسط و وذلك من 15 إلى غاية 20 فبراير الجاري.

ويدخل هذا التكوين في إطار برنامج تعاون مسطر بين الغرفة و المنظمة الهولندية للخبراء و المتعلقة بخلق حاضنات على مستوى الغرف الفلاحية بهدف مرافقة الشباب الحاملين للمشاريع الفلاحية على امتداد مراحل إنشاء مؤسساتهم أو مستثمراتهم الفلاحية.