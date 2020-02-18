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وزير الطاقة يشيد بالسيد براهيمي,عميد عمال النفط الجزائريين في مجال الحفر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 19:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
وزير الطاقة يشيد بالسيد براهيمي,عميد عمال النفط الجزائريين في مجال الحفر

 

الجزائر - أشاد وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الثلاثاء "اشادة قوية" بمحمد براهيمي الخبير و العميد الجزائري في مجال الحفر النفطي, حسبما افادت الوزارة  في بيان.

و خلال لقائه مع السيد براهيمي بمقر وزارة الطاقة ابرز السيد عرقاب "مساره المهني الاستثنائي الثري و مساهمته الثمينة في القطاع النفطي بالجزائر, معربا عن امله في ان يستفيد الجيل المستقبلي من خبرته الطويلة لا سيما في مجال الحفر", حسب ذات المصدر.

و اعرب من جهته السيد براهيمي "عن ارتياحه و تأثره الكبيرين" بهذه الاشادة و باعتراف قطاع الطاقة بمساره و خبرته.

و يعتبره زملاؤه "عميد عمال الحفر النفطي", حيث تمكن السيد براهيمي من ضمان متابعة نشاط الحفر خلال الاستغلال بعد قرار تأميم المحروقات سنة 1971 و كان له الفضل في انشاء المعهد الجزائري للبترول الذي كوّن المئات من الشباب الجزائريين في مهن الحفر النفطي بمستويات تأهيل جد عالية.

و بحوزة السيد براهيمي كفاءات عديدة في مجال اخماد الحرائق الكبرى التي تقع في حقول استخراج النفط عبر العالم.

و في سنتي 1961 و 1962 تم إلحاقه بفريق التدخل الامريكي المشهور في موقع "راد ادار" للقيام بمهمة التحكم في الحريق الذي وقع آنذاك بقاسي الطويل, و الذي اطلق عليه تسمية "مشعل الشيطان" حسب سيرة ذاتية لمحمد براهيمي كتبها الاستاذ مصطفى خياطي.

العصامي محمد براهيمي من مواليد مدينة المنيعة (ولاية غرداية) حيث تحصل وعمره 17 سنة على أول منصب له حيث تقلد منصب عامل حفر اولي ثم ثانوي و بعدها رئيس-نُظم الحفر, حسبما جاء في البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الطاقة يشيد بالسيد براهيمي,عميد عمال النفط الجزائريين في مجال الحفر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 19:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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