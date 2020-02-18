الخطوط الجوية الجزائرية: العدالة تأمر بالوقف الفوري لإضراب مستخدمي الملاحة التجارية

الجزائر - أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي أن محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) أصدرت الثلاثاء قرارا يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية للشركة مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة.

و صرح ذات المسؤول ل/وأج أن "قرار العدالة الذي أصدرته محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة".

و تم التأكيد أن الحركة الاحتجاجية التي يشنها مستخدمو الملاحة التجارية للشركة منذ أمس الاثنين دون سابق انذار تتواصل اليوم الثلاثاء الأمر الذي أسفر عن الغاء 40% من الرحلات المبرمجة.

و حسب ذات المسؤول فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت أمس الاثنين عن الغاء 13 رحلة مبرمجة منها 10 رحلات دولية و 3 اخرى داخلية.

كما أوضح أنه تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة الإضراب وتسيير الرحلات مع إعادة برمجة الرحلات الملغاة من خلال اللجوء لاستعمال طائرات أكبر تتسع للأكبر عدد ممكن من المسافرين".

و أكد السيد أندلسي لوأج انه تم أمس الاثنين توقيف تحفظي ل62 مستخدما للملاحة التجارية من المضربين.

و أضاف أن "محضرا قضائيا أثبت أمس (الاثنين) شغور 62 منصب عمل بسبب هذا الاضراب" مشيرا إلى أن "الاجراءات القانونية المُتخذة في هذا المجال" ستطبق على المضربين.

و أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أمس الاثنين أن الإضراب الذي شنه مستخدمو الملاحة التجارية التابعين للشركة "غير قانوني".

و تسبب هذا الإضراب الذي شرعت فيه النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية في "اضطرابات و إلغاء العديد من الرحلات".

و حسب ذات المصدر فان مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور.

و ذكر البيان أنه منذ 2017, باشرت مديرية الموارد البشرية للخطوط الجوية الجزائرية في مفاوضات مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية من أجل التوصل إلى مسعى شامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للشركة.