عبد العزيز جراد يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

الجزائر - استقبل الوزير الاول عبد العزيز جراد, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المدير التنفيذي للصندوق, مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, جهاد أزور, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وكان هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المهمات الدورية لخبراء الصندوق مع جميع الدول الأعضاء, "فرصة للطرفين للتأكيد على نوعية العلاقات التي تربط بينهما", حسب نفس المصدر.

كما سمح اللقاء للوزير الأول بالتطرق لوضع وآفاق تنمية الاقتصاد الوطني وكذا الارضيات التي يراها الجهاز التنفيذي الجديد مناسبة من اجل تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية للبلاد.

وتم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور ويزر المالية عبد الرحمان راوية ومحافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان, تبادل وجهات النظر حول طرق وآليات تعزيز الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي, يضيف البيان.