المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا بـ 7% سنة 2019

الجزائر - بلغت الايرادات الجمركية للجزائر 1.097,86 مليار دينار خلال سنة 2019 مقابل 1.026,28 مليار دينار خلال 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا ب7 بالمئة, حسبما علمته "وأج "الثلاثاء لدى المديرية العامة للجمارك.

و أوضح ذات المصدر أن هذا التحسن يرجع اساسا الى التحصيلات "الاستثنائية" التي انجزت بعنوان التسوية في مداخيل الجمارك بميناء الجزائر خلال السنة الفارطة و التي ارتفعت إلى 177,06 مليار دج , فضلا عن اشغال احصاء حسابات التسيير التي تقوم بها الجمارك.

و ساهمت التحصيلات الجمركية لسنة 2019 في تمويل ميزانية الدولة بمقدار 947,05 مليار دج مقابل حوالي 882,13 مليار دج في 2018 اي بارتفاع حوالي 7,36 بالمئة, حسب المعطيات الاحصائية لمديرية الدراسات و الاحصاء للجمارك.

و حسب ذات المصدر, شكلت الايرادات الموجهة لميزانية الدولة نسبة 86,26 بالمئة من اجمالي ايرادات الجمارك خلال العام الفارط.

اما الحصة الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية فقد بلغت ما يقارب 93,2 مليار دج مقابل 89,16 مليار دج, اي بارتفاع 4,52 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة المذكورة انفا.

اقرأ المزيد: تجارة خارجية: عجز بأكثر من 6 مليار دولار خلال سنة 2019

و حسب مديرية الدراسات و الاستشراف بالمديرية العامة للجمارك فان الايرادات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت حوالي 50,47 مليار دج مقابل 46,37 مليار دج, اي بارتفاع كذلك بنسبة 8,84 بالمئة.

اما بخصوص الايرادات الموجهة لصندوق حسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت 6,06 مليار دج مقابل 6,32 مليار دج ,مسجلة بذلك انخفاضا ب 3,97 بالمئة.

و تراجعت المداخيل الموجهة للبلديات بأكثر من النصف في 2019, لتبلغ 1,074 مليار دج مقابل 2,294 مليار دج في 2018 مسجلة انخفاضا قدره 53,17 بالمئة.

ارتفاع ملحوظ للمداخيل في شهر ديسمبر

و أظهر التطور الشهري للمبالغ المحصلة من طرف الجمارك أن المداخيل الجمركية عرفت "ارتفاعا ملحوظا" بنسبة 56,65 بالمئة و هو ما يمثل "التطور الأكثر أهمية في عام 2019" لتصل بذلك إلى قرابة 133 مليون دينار مقابل 84,6 مليون دينار في نوفمبر الماضي.

و تتعلق الزيادة المسجلة في ديسمبر الماضي بجميع الإيرادات الميزانياتية و تلك المخصصة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و حسابات التخصيص و البلديات وأخيرا الصندوق الوطني للتقاعد.

و بلغت الايرادات المخصصة للميزانية 116,86 مليون دينار (+ 59,34 بالمئة), فيما بلغت تلك الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية حوالي 9,7 مليون دينار (+ 37,35 بالمئة).

و تم تسجيل نفس المنحى التصاعدي للإيرادات المخصصة لحسابات التخصيص الخاصة بمبلغ 830.000 دينار (+ 78,49 بالمئة) , فيما بلغت تلك الموجهة للبلديات 107 مليون دينار (+ 38,51 بالمئة) و بلغت تلك المخصصة للصندوق الوطني للتقاعد حوالي 5,02 مليون دينار (+ 37,45 بالمئة).