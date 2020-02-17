التصدير نحو افريقيا: اتفاقية اطار بين لوجيسترانس ونادي الصناعيين للمتيجة

الجزائر- وقع المجمع العمومي للنقل البري للبضائع و اللوجيستيك و نادي مقاولي و صناعيي المتيجة مؤخرا على اتفاقية اطار من اجل مرافقة تصدير المنتجات الجزائرية نحو البلدان الافريقية، حسبما اكده يوم الاثنين بيان للمجمع.

و اوضح ذات المصدر انه "في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص، وقع مجمع النقل البري للبضائع و اللوجيستيك (لوجيسترانس) و نادي مؤسسات و صناعيي المتيجة يوم 13 فبراير 2020 على اتفاقية اطار من اجل تعزيز علاقاتهما التجارية في مجال النقل و اللوجيستيك و بشكل خاص في مرافقة تصدير المنتجات الوطنية نحو تونس و بلدان الساحل (النيجر و مالي و موريتانيا و السنغال)".

و اضاف البيان ذاته ان لوجيسترانس تقوم منذ 2019 برحلات برية منتظمة نحو تلك البلدان.

كما اشار المجمع العمومي الى ان المصدرين الذين يلجؤون لهذه الصيغة لا يتحملون الا 50 % من تكاليف النقل فيما يتم دفع ال50 % المتبقية مباشرة للوجيسترانس من قبل وزارة التجارة عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

و خلص المجمع العمومي للنقل البري للبضائع و اللوجيستيك الى التأكيد بان "بساطة هذه الصيغة التي اثبتت نجاعتها قد اثارت اهتمام مصدرين جدد من بين الآلاف المنتمين الى نادي مقاولي و صناعيي المتيجة".