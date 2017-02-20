مشروع "نظرة الجزائر 2035" في طور الاستكمال

الجزائر - اكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى اليوم الاحد بالعاصمة الجزائر ان النظرة الاستشرافية للجزائر في افاق 2035 توجد في طور الاستكمال، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية ستكون "بمثابة مجموعة مبادئ ارشادية" لمختلف الدوائر الوزارية.

و اوضح السيد مصيطفى خلال تدخله على هامش اللقاء بين الحكومة و الولاة ان النظرة الاستشرافية للجزائر 2035 توجد في طور الاستكمال على مستوى دائرته الوزارية مضيفا ان هذه الاخيرة ستشكل موضوع نقاش و اثراء خلال ندوة وطنية ستنظم قريبا.

في هذا الصدد اكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات و الاستشراف ان خبراء جزائريين مقيمين بالجزائر و في الخارج و كذلك ممثلين عن وزارات و إدارات محلية سيتم اشراكهم في هذا اللقاء من دون ان يفصح عن تاريخ و مكان تنظيم هذه الندوة.

كما اشار الوزير المنتدب الى ان المشاركين سيقدمون مجموعة من التوصيات و الاقتراحات في اطار هذه النظرة الاستشرافية مضيفا ان هذه الاخيرة ستكون "سابقة بالنسبة للجزائر".

اما بخصوص الورشات الاخرى لقطاعه فقد اشار السيد مصيطفى الى اطلاق عملية احصاء السكان الجزائريين و التي سيتم كشف نتائجها خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية من اجل السماح للحكومة و مختلف المتدخلين بالحصول على معلومات و احصائيات دقيقة حول الوضعية السكانية.

في حين تتمثل الورشة الاخرى التي اعلن عنها السيد مصيطفى في انشاء الهياكل المحلية المكلفة بالإحصائيات و الاستشراف، مذكرا في هذا الصدد بان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شدد على اهمية الحصول على احصائيات محينة و دقيقة سيما فيما يخص وضعية السكان و وضعية طالبي الشغل و عدد المرضى المزمنين و تمدرس الاطفال و كذا الوضعية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية صعبة.

اما فيما يتعلق بلقاء الحكومة بالولاة، فقد نوه الوزير بخطاب رئيس الجمهورية الذي القاه بالمناسبة، مؤكدا ان مداخلة رئيس الدولة قد سمحت بتحديد الرهانات و المسؤوليات سيما الخاصة بالسلطات المحلية المدعوة -كما قال- الى تبني النظرة التنموية التي سطرتها الحكومة.

و خلص الوزير في الاخير الى التأكيد انه "من الضروري تجسيد جميع التوصيات التي تم تقديمها في اطار اشغال الورشات التي تنظيمها خلال هذا الاجتماع، و مع الارادة السياسية و الامكانيات التي تتوفر عليها البلاد يمكننا المضي قدما الى الامام".