شركة "طاسيلي إيرلاينز" تدعم خطوطها الداخلية ابتداء من مارس القادم 

الجزائر - تعتزم شركة طيران الطاسيلي توسيع شبكتها الخاصة بالنقل الوطني المنتظم من خلال اطلاق ثلاثة خطوط جديدة تربط الجزائر العاصمة بكل من مشرية و غرداية و معسكر بداية من مارس القادم حسب بيان نشر أمس الأحد.

و استنادا الى ذات المصدر فان تدعيم الخطوط الداخلية الثلاثة المنتظمة قد حدد ليوم 4 و 5 و 26 مارس القادم.

في هذا الصدد، قررت الشركة انزال طائراتها Q200 بمطار مشرية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية و برحلتين أسبوعيتين بكل من مطار معسكر و غرداية.

و في المقابل، فان مدينة الوادي التي تستفيد من رحلة واحدة اسبوعيا (يوم الجمعة)، ستتعزز برحلتين أسبوعيتين ابتداء من 3 مارس المقبل حسب ذات البيان.

و لمرافقة هذا التوسع، أكدت الشركة أنها حددت تعريفة "ترويجية" لإطلاق مجموع هذه الوجهات بنسبة أقل عن 30 بالمئة سواء بالنسبة لرحلة ذهاب فقط أو ذهاب-اياب.

كما أوضحت أن " هذا التعريفة الترويجية ستطبق خلال ال30 يوما التي تلي تاريخ اطلاق كل خط مع فترة سفر صالحة لمدة 6 اشهر".

من جهة أخرى، اشارت الشركة الى أن هذه الخطوط تم وضعها في اطار توجيهات رئيس الجمهورية التي أعطاها يوم 22 ديسمبر 2019 بمناسبة تدشين الطبعة ال28 لصالون الانتاج الوطني بالجزائر العاصمة.

و حسبها دائما فان "المسافرين الراغبين في استعمال رحلات طيران الطاسيلي يمكنهم شراء تذاكرهم عبر شبكتها الوطنية لبيع التذاكر التي تضم 17 وكالة تابع للشركة و وكالات السفر ال278 المعتمدة" مضيفة أن الموقع الالكتروني للشركة www.tassiliairlines.dz يسمح أيضا بشراء التذاكر عن طريق بطاقة البيع الالكتروني ما بين البنوك Edahabia و Visa وMastercard.

و جاء في ذات البيان أن " العروض تخضع لعدد المقاعد المتوفرة".