شركة الخطوط الجوية الجزائرية: مستخدمو الملاحة التجارية يشرعون في إضراب دون إشعار

الجزائر - شرع مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية صباح اليوم الاثنين في إضراب دون إشعار قانوني, حسبما صرح به الناطق باسم الشركة, أمين أندلسي.

وصرح المسؤول لوأج أن هذه الحركة الاجتماعية تسببت في تأخر عدة رحلات, مشيرا إلى أنه "لم يتم إلغاء أية رحلة لحد الآن".

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية "ستقدم لاحقا معلومات وافية بخصوص هذا الإضراب".