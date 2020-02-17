حادث على مستوى بئر في حقل حاسي مسعود: الوضع متحكم فيه بشكل كلي

الجزائر - أوضحت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في بيان لها يوم الأحد أنه تم التحكم بشكل كلي في الحادث الذي وقع ليلة السبت على مستوى بئر (او. ام. ال. 75 مكرر) "OML75 bis" في حقل حاسي مسعود.

وأكد مجمع سوناطراك ان "الحادث الذي وقع على مستوى بئر "OML75 bis" بحقل حاسي مسعود قد تم التحكم فيه بشكل كلي ليلة 15 فبراير 2020، عقب الجهود المضنية لفرق سوناطراك و كذا تظافر جهود العديد من فروع المجمع.

وحسب ذات المصدر لم يتم تسجيل "أي حادث جسماني أو أضرار على مستوى التجهيزات كما لم يتم تسجيل اي تأثير سلبي على البيئة طوال فترة التدخل".

وأضاف البيان ان "سوناطراك تعرب عن ارتياحها لهذه النهاية السعيدة054 و تشيد بالرد المُبهر لجميع المتدخلين في الموقع و لتفانيهم الكبير الذي مكن من التحكم في هذا الحادث في آجال قصيرة و العودة السريعة للوضع العادي".