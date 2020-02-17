ندوة دولية مخصصة للشركات الناشئة تنظم قريبا بالجزائر

الجزائر - أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان يوم الاحد بالجزائر العاصمة انه سيتم قريبا تنظيم ندوة دولية لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر.

و اوضح السيد جريدان خلال تدخله أثناء أشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم بقصر الأمم بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية بصدد الاعداد لندوة دولية مخصصة لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر مع مشاركة قوية للكفاءات الوطنية و الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج.

وأضاف الوزير ان هذه الندوة ستكون مفتوحة امام جميع الكفاءات الوطنية المقيمة داخل البلاد و في الخارج و كذا امام الخبراء الدوليين الراغبين في المساهمة في تطوير المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة في الجزائر موضحا ان دائرته الوزارية تعمل على اشراك السلطات المحلية في تجسيد مخطط عملها المندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية.

وتابع قوله انه سيتم كذلك اشراك المجتمع المدني، معلنا في هذا الصدد عن اطلاق مبادرة بعنوان "تحدي الشركات الناشئة الجزائرية" على مستوى 5 ولايات (بشار-وهران-قسنطينة-ورقلة-الجزائر) و تهدف هذه الاخيرة الى تشجيع مشاريع في اربعة قطاعات اقتصادية محورية و تتمثل في الاقتصاد الرقمي و النقل و الطاقات المتجددة و تحسين الخدمات العمومية.

ومن بين الورشات الاخرى لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فقد اعلن السيد جريدان عن انشاء معاهد للتحويل التكنولوجي على مستوى المدارس العليا الكبرى من اجل تأطير افضل للنخبة، اخذا بالحسبان لخصوصيات و توجهات كل ولاية حيث تتواجد المدارس المعنية.

وسيتم انشاء هذه المعاهد في ميادين طلائعية مثل الذكاء الاصطناعي و العالم الافتراضي و في مجال الانترنت و الفلاحة الذكية.

كما تطرق الوزير خلال مداخلته الى تحويل دراسات البحث في المجال الفلاحي الى مؤسسات جديدة في شكل شركات ناشئة و يضمن لها تأطير ضمن حاضنات من اجل تطويرها.

وأعلن السيد جريدن امام الولاة المشاركين في هذا الاجتماع بانه سيتم انشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب و اصحاب المؤسسات الجديدة فضلا عن اعداد اطار قانوني لتحديد المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة.