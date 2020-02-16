التحضير لإطلاق صيغة جديدة خاصة بالسكن الإيجاري

الجزائر- كشف وزير السكن و العمران و المدينة, كمال ناصري, يوم الاحد بالجزائر, ان مصالحه بصدد التحضير لإطلاق صيغة سكنية جديدة متعلقة بالسكن الإيجاري.

وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة-ولاة ان من اهداف مخطط عمل وزارته "انشاء سوق عقاري لاسيما في مجال الإيجار من خلال اعتماد صيغة جديدة نحن بصدد تحديد إطارها القانوني".

كما يصبو مخطط برنامج السكن 2020-2024 , حسب الوزير, الى اتمام البرنامج الجاري انجازه بالتسريع من وتيرة الإنجاز و تسليم السكنات, مشيرا الى ان اكثر من 970.000 وحدة سكنية كانت مسجلة الى غاية يناير 2020 بمختلف الصيغ, 30 بالمائة منها لم تنطلق الاشغال بها بعد.

في هذا الصدد, قال الوزير ان هناك جملة من العراقيل الواجب رفعها بخصوص السكنات التي لم ينطلق في انجازها بعد, خصوصا تعبئة العقار لبناء اكثر من 35.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و تخص ثمانية (8) ولايات خصوصا في العاصمة و انجاز شبكات الكهرباء و الغاز لربط الاحياء السكنية الجديدة المتواجدة بالمدن و الاقطاب حضرية الجديدة و التسريع في توزيع البرامج على البلديات لإعداد قوائم المستفيدين من السكنات.

من جهة اخرى, كشف الوزير عن انطلاق تجسيد برنامج جديد يتضمن 1 مليون وحدة سكنية مع تفضيل نمط الإعانة في بناء السكنات, موضحا ان اكثر من 60 بالمائة من البرنامج الجديد مخصص لهذا النوع من السكنات, خصوصا تلك المتواجدة بالمناطق الريفية و الجبلية و منطقة الهضاب العليا.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر الى غاية يوم الاثنين تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي".