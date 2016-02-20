تسويق سياحي: تنظيم الأيام ال 13 بالجزائر العاصمة يومي 19 و 20 فبراير

الجزائر- تنظم "الأيام ال13 للتسويق السياحي" يومي 19 و 20 فبراير 2020 بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة), حسبما أشار اليه يوم الأحد بيان للجهة المنظمة.

وينشط خبراء وطنيون و دوليون و جامعيون و فاعلون في القطاع هذه الايام التي تنظم برعاية وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و العمل العائلي تحت شعار "وجهة الجزائر: رهان بمحتوى قطاعي و تنمية اقتصادية.. من أجل أي استراتيجية تسويق؟".

في هذا الصدد, صرح مدير "أر .اش انترناشيونل-كومنيكاسيون", رشيد حساس أن التدخلات "ستلقى اهتماما بالغا خصوصا في الظرف الاقتصادي الحالي".

كما ذكر بإعلان الوزير الأول عبد العزيز جراد مؤخرا أمام المجلس الشعبي الوطني المتضمن "مراجعة عميقة لقطاع السياحة بهدف تنفيذ مخطط وجهة الجزائر الذي سيرتكز اساسا عل دعم نشاط وكالات السفر من جهة و تسهيل اجراءات التأشيرة لفائدة السواح الأجانب من جهة أخرى".

و واصل السيد حساس أن مثل هذا المسعى "سيشجع المسافرين الذين يأملون في اكتشاف الجزائر التي تعد أكبر بلد افريقي يتمتع بمؤهلات سياحية هائلة" مشيرا إلى قيام وزارة السياحة بتنظيم ورشات عمل ذات صلة باستراتيجية التسويق السياحي في اطار مقاربة استشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة".