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تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية

الجزائر- أعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون يوم الأحد, أنه سيتم خلال شهري أبريل ومايو القادمين تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب 100 مليار دج لفائدة البلديات وذلك لتمكينها من دفع عجلة التنمية المحلية.

وأوضح رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة , بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "رصدت في ديسمبر الفارط, ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية, 80 مليار دج على شطرين", مضيفا بأن بلديات الوطن "ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج".

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وتابع الرئيس تبون في ذات السياق بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته", داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل".

وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على أهمية التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن, مشددا على ضرورة "تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف".

آخر تعديل على الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 16:41
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تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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