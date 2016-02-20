تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية

وأوضح رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة , بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "رصدت في ديسمبر الفارط, ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية, 80 مليار دج على شطرين", مضيفا بأن بلديات الوطن "ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج".
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وتابع الرئيس تبون في ذات السياق بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته", داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل".
وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على أهمية التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن, مشددا على ضرورة "تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف".