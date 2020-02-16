افتتاح مطار وهران الجديد في 2021 -

تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات لدفع عجلة التنمية المحلية -

تركيب السيارات: صدور دفتر شروط جديد في غضون شهرين -

التحضير لنصوص قانونية جديدة لتطهير العقار الصناعي وعقلنة تسييره -

إجراء إحصاء شامل للسكان في السداسي الثاني ل2020 -

الرئيس تبون يأمر بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ -

الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير -

إيليزي: تلقيح ما يزيد عن 12 ألف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة -

الرئيس تبون يؤكد أنه لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين -

تعليم عالي: نحو إنشاء 7 أقطاب امتياز وميثاق أخلاقيات الجامعة يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر -

الرابطة الأولى: ش.بلوزداد، إ.الجزائر، ش.قسنطينة و م. وهران من اجل نسيان خيبة الكأس -

بلجود يؤكد عزم السلطات المحلية الكامل لتجسيد ما تعهد به الرئيس تبون إزاء الشعب الجزائري -

كورونا: زيادة قياسية لعدد الإصابات بالفيروس ودعوات لتضافر الجهود من أجل مواجهته خطره -

الحالة الصحية للأسيرة الصحراوية بمبا لفقير في تدهور وإدارة سجن الاحتلال تتجاهل الأمر -

تمنراست: تثمين الثروة الحيوانية بالشريط الحدودي لضمان استغلال أفضل للحوم الحمراء -

السلام في جنوب السودان: الرئيس سلفا كير يستجيب لطلب المعارضة بتقليص عدد ولايات البلاد -

إنسحاب النهضة من التشكيلة الحكومية بتونس: ترقب للخيارات الدستورية قبل انقضاء المهلة المحددة -

الرئيس تبون يؤكد أن الحراك يمثل إرادة شعب هب لانتخابات شفافة و نزيهة -

الرئيس تبون يأمر المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية -