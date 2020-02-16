الرئيس تبون يأمر بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ

و في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة, الذي انطلق اليوم بقصر الأمم, حث الرئيس تبون الولاة الى "الرجوع الى الشفافية في قوائم السكن التي تنشر لكي يأخذ كل ذي حق حقه" داعيا الى "توحيد بطاقية السكن لمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي و الترقوي المدعم لمعرفة المستفيد الحقيقي من السكن".
و أكد أن "حل معضلة توزيع السكنات التي تدفع في كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات" يكون من خلال "الالتزام بالشفافية و الاعتماد على بطاقية وطنية للسكن و بالتكفل بالتظلمات التي يرفعها المواطنين غير المستفيدين" مع "الابتعاد عن المحاباة و الخلفيات في توزيع السكنات".
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و ذكر رئيس الجمهورية انه تم خلال السنوات الفارطة, الكشف عن منح 16 الف و800 شهادة اقامة مزورة بالجزائر العاصمة تم منحها بقيمة 1.500 دج للشهادة قصد الاستفادة من سكن من طرف أشخاص يقطنون بولايات أخرى.
و وصف السيد تبون هذه العملية, التي تجعل المواطن يمد يده لجيبه ليحصل على شهادة اقامة مزورة, "أخطر من الرشوة الكبيرة".
تجدر الاشارة الى ان مخطط عمل الحكومة, الذي يستند الى برنامج رئيس الجمهورية, يهدف لضمان "حق المواطن في سكن لائق", من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة في افاق 2024.