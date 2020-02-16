رئيس الجمهورية: التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة، عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب.

وقال السيد تبون: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية".

وأضاف بأن هناك "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه".

وتطرق السيد تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020.

و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج".

و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات".

و أكد بهذا الخصوص أن :" التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".