Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية: التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر  - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة، عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب.

وقال السيد تبون: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب  كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية". 

وأضاف بأن هناك  "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن  وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن  " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه".

وتطرق السيد تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020.

و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج".

و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات".

و أكد بهذا الخصوص أن :" التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".  

آخر تعديل على الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 13:49
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية: التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.16

إجراء إحصاء شامل للسكان في السداسي الثاني ل2020

20.02.16

الرئيس تبون يأمر بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ

20.02.16

الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير

20.02.16

إيليزي: تلقيح ما يزيد عن 12 ألف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

20.02.16

الرئيس تبون يؤكد أنه لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة والهوية…

20.02.16

تعليم عالي: نحو إنشاء 7 أقطاب امتياز وميثاق أخلاقيات الجامعة يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.12

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض…

20.02.12

مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.12

10 أفلام وطنية ثورية ضمن الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية