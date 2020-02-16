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الرئيس تبون يأمر المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 10:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 31 مرات
الرئيس تبون يأمر المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية

الجزائر - أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد خلال افتتاحه لاجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية.

و خلال اللقاء الذي حضره، الى جانب هؤلاء المسؤولين، الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء، أكد السيد تبون أن"النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر".

و قال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء" مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها.

و أضاف السيد تبون :" لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير، فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب".

و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.

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و قال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية، يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن".

و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.

و قال السيد تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو".

و أضاف: " الزيارات ليست للفخفخة و الولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر".

و شدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي". 

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الرئيس تبون يأمر المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 10:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 31 مرة   شارك

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