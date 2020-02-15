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السفير ميموني يعرض بالأمم المتحدة مكتسبات الجزائر في مجال السكن

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 19:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 151 مرات
السفير ميموني يعرض بالأمم المتحدة مكتسبات الجزائر في مجال السكن

نيويورك - أبرز سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني بنيويورك مكاسب الجزائر في مجال السكن مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لضمان حصول كل مواطن على سكن لائق.

وفي مداخلته خلال أشغال الدورة ال58 للجنة التنمية الاجتماعية حول موضوع "ضمان استفادة الجميع من أنظمة الحماية الاجتماعية ومن سكن بسعر معقول لمكافحة ظاهرة التشرد" أكد السفير ميموني "حق المواطن في الحصول على سكن لائق" وفقا للدستور الجزائري.

وتطرق السيد ميموني في هذا الصدد إلى الانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024 وتسليم في مطلع 2024 مليون ونصف سكن قيد الانجاز وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من القضاء على أزمة السكن أولوية.

كما ذكر البرنامج الرامي إلى القضاء على البنايات الهشة الذي سجل نسبة انجاز تقدر ب84% في 2018 مبرزا أن مدينة الجزائر صنفت في 2016 أول عاصمة أفريقية خالية من البيوت القصديرية بعد القضاء على 30.000  سكن هش.

للإشارة تنظم اللجنة الأممية من 10 إلى 19 فبراير نقاشا عاما حول مسألة الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية ومن سكن بسعر معقول لمكافحة ظاهرة التشرد. ويتيح النقاش الفرصة للوفود المشاركة لعرض انجازات بلدانها والتحديات التي ينبغي رفعها للقضاء على هذه الاشكالية.

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السفير ميموني يعرض بالأمم المتحدة مكتسبات الجزائر في مجال السكن
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 19:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 151 مرة   شارك

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