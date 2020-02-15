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آيت علي براهم: ضرورة إعادة النظر في سياسة منح القروض

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
آيت علي براهم: ضرورة إعادة النظر في سياسة منح القروض

الجزائر - أكد وزير الصناعة و المناجم، السيد فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المنتهجة في منح القروض من أجل أن تستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصدر الثروة و التشغيل.

وصرح الوزير للصحافة على هامش المناقشة العامة لمشروع مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أن "قروضا تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات  لحوالي خمسة عشر متعامل، في حين تجابه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برفض القرض لمبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة".

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و أشار الوزير إلى أن "معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة بل ساهمت في إثراء بعض الأشخاص و لهذا السبب، يجب إعادة النظر في سياسة منح هذه القروض".

و أعلن السيد آيت علي براهم عن تبني سياسة جديدة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه سيتم استرجاع بعض المناطق التي تم تحويلها عن وجهتها. 

بخصوص الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية، أكد وزير الصناعة و المناجم أن هذه المؤسسات لم تتعرض بتاتا "لسنة بيضاء"، مبرزا أن نمو الناتج المحلي الخام قد بلغ 7ر1 سنة 2019.

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 18:18
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آيت علي براهم: ضرورة إعادة النظر في سياسة منح القروض
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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