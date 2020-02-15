آيت علي براهم: الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح تابعة لمديرية الصناعات العسكرية

الجزائر - أكد وزير الصناعة و المناجم فرحات أيت علي براهم اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI) ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .

و أوضح السيد أيت علي في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة "ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح في ظرف شهرين او ثلاثة أشهر من هذا التاريخ على أكثر تقدير تابعة لمديرية الصناعات العسكرية ".

للتذكير فان الشركة الوطنية للعربات الصناعية هي طرف في اتفاقية ابرمت في سنة 2012 لإنشاء شركة جزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة من نوع مرسيدس-بنز.

و يمتلك الطرف الجزائري نسبة 51 % من رأسمال هذه الشركة ممثلا بالشركة الوطنية للعربات الصناعية (34 %) و وزارة الدفاع الوطني (17%) بينما يستحوذ مجمع آبار الاماراتي على نسبة 49%، فيما تعتبر دايملر/مرسيدس-بنز الشريك التكنولوجي لهذه الشراكة.

و تم في يوليو من نفس السنة إنشاء ثلاث شركات برؤوس أموال مختلطة في إطار تنفيذ بروتوكولات اتفاق جزائرية-إماراتية-ألمانية من اجل تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية.