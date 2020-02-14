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وزير الطاقة يؤكد على إعادة بعث المشاورات بخصوص مشروع "ديزيرتاك"

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 10:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
وزير الطاقة يؤكد على إعادة بعث المشاورات بخصوص مشروع &quot;ديزيرتاك&quot;

الجزائر  - اكد وزير الطاقة, محمد عرقاب, الخميس بالجزائر, على إعادة بعث مشروع انتاج  الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية "ديزيرتاك".

و قال الوزير في تصريح له, على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة التي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية, "اننا في مشاورات منذ ثلاثة اشهر مع الشركاء الالمان للتحضير لاتفاقية تسمح بوضع إطار للمحادثات و إعادة بعث الاتصال بخصوص مشروع "ديزيرتاك".

و اضاف السيد عرقاب انه من المرتقب توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية "سونلغاز" و الشركاء الالمان  قبل شهر ابريل المقبل و هذا "لإنشاء اطار مشاورات بين الجهتين على اسس سليمة", مضيفا ان الهدف هو "انجاز محطات الالواح الشمسية  بهدف تحقيق انتقال طاقوي على اسس تكنولوجية عالية".

و اكد الوزير انه بفضل "الخبرة الكبيرة التي يملكها الالمان في هذا المجال, سيكون التعاون خصوصا في مجال تبادل الخبرات و تكوين الشباب الجزائري في كيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال".

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وزير الطاقة يؤكد على إعادة بعث المشاورات بخصوص مشروع "ديزيرتاك"
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 10:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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