طاقات متجددة : توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز ومبادرة "ديزرتيك" الصناعية ابريل المقبل

الجزائر - كشف وزير الطاقة, محمد عرقاب يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز و مبادرة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء في ابريل القادم.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لواج بخصوص التعاون مع مبادرة "ديزرتيك" في مجال الطاقات المتجددة ,على هامش مؤتمر الاتحادية الجزائرية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية انه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع العمومي سونلغاز و مجموعة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء (المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة) في شهر ابريل المقبل و هي تشمل المجال التقني و التكويني".

تجدر الإشارة الى ان التعاون بين مجمع سونلغاز و المجموعة الألمانية "ديزرتيك" يأتي في وقت أكدت فيه الحكومة في مخطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون على اعطاء الاولوية للطاقات المتجددة من خلال تسطير برنامج لإنتاج 15 الف ميغاواط من الكهرباء آفاق 2030.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص قد اكد في تصريح سابق ان هناك ارادة في الانضمام مجددا الى المبادرة ديزرتيك الصناعية لطاقة الصحراء (Dii Desert Energy) المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة. وكان قد اوضح بهذا الشأن انه تم تكليف سونلغاز بإنجاز برامج لتطوير الطاقات المتجددة بالنظر الى اهمية مورد الطاقة الشمسية الذي تتوفر عليه الجزائر و كذا بالنظر الى شساعة مساحتها.

واعتبر ان التعاون مع "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء يكتسي اهمية كبيرة بالنظر الى الاهداف الطموحة و الواعدة التي سطرتها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة .

يذكر ان وفدا عن قطاع الطاقة يتكون من مسؤولين في لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سونلغاز و محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية شارك مؤخرا في المنتدى ال10 العربي الالماني للطاقة ببرلين (المانيا). و قد تم تنظيم هذا المنتدى بالموازاة مع القمة ال10 حول الريادة الطاقوية من تنظيم مبادرة ديزرتيك الصناعية لطاقة الصحراء تحت شعار "الانتقال الطاقوي في العالم العربي".

و كانت وزارة الطاقة قد اكدت بان الجزائر ابدت اهتمامها بالتعاون مع المجمع الالماني ديزرتاك (Desertec) من اجل تعزيز قدرات انتاج الطاقة من اصل متجدد و ادماجها بشكل افضل في النظام الكهربائي الجزائري.

تجدر الاشارة الى ان مجموعة من كبريات المؤسسات الالمانية الموحدة ضمن الاتحاد الدولي لطاقة الصحراء (المعروفة تحت اسم "المبادرة الصناعية ديزرتيك"

قد اطلقت في 2009 فكرة حول تجسيد مشاريع لطاقة الشمس و الرياح في صحراء منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط (مينا).