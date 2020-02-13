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الكميات المتوفرة من المياه تغطي الطلب لسنة كاملة "دون أدنى مشكل"

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الكميات المتوفرة من المياه تغطي الطلب لسنة كاملة &quot;دون أدنى مشكل&quot;

الجزائر- قال وزير الموارد المائية أرزقي بيراكي يوم الأربعاء بالجزائر أن الكميات المتوفرة من المياه تعد "جد كافية" لتغطية الطلب خلال السنة الجارية "دون أدنى مشكل".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاع الموارد المائية سيعتمد على الإحصائيات والمعطيات التي سيتم تسجيلها شهري مارس وابريل المقبلين لوضع تقييم أفضل حول وفرة الموارد المائية.

وحسب السيد ببراكي فإن القطاع يتطلع بأمل إلى الأشهر القادمة , باعتبار أنها قد تشهد كميات تساقط أكبر.

كما كشف عن ترقب دخول منشآت جديدة حيز الخدمة خلال الأشهر المقبلة منها السد المنجز بولاية باتنة.

وحسب الوزير فقد بلغت نسبة امتلاء السدود  6ر63 بالمائة, منها 50 سدا في حالة مريحة و20 سدا ممتلئ بنسبة أزيد من 80 بالمائة و6 سدود مملوءة بنسبة 100 بالمائة, وهو ما يسمح -يضيف - بتلبية الاحتياجات الوطنية من المياه لمدة تفوق سنة كاملة.

يذكر أن عدد السدود على المستوى الوطني بلغ 81 سدا خلال 2020.

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 10:15
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الكميات المتوفرة من المياه تغطي الطلب لسنة كاملة "دون أدنى مشكل"
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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