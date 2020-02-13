المجلس الشعبي الوطني: دعوة لتشجيع الاستثمارات ودراسة نظام الضرائب بدقة

الجزائر- أكد بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء خلال الجلسة المسائية لمناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة إتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمارات ودراسة دقيقة للإجراءات المتعلقة بالضرائب.

وخلال الجلسة التي طغت عليها الانشغالات المحلية , دعا النواب إلى إصلاح اقتصادي يأخذ في الاعتبار إعادة النظر في القوانين المؤطرة لعمليات الاستثمار وإعادة النظر في نظام الأجور والنظام الضريبي.

ودعت النائب عن حزب العمال نادية لعبيدي إلى تحديد التدابير اللازمة الكفيلة بجلب الاستثمارات ووضع حل للسوق الموازي للعملة الصعبة إلى جانب بحث آليات فعلية لتوفير العملة الصعبة في البنوك.

من جانبها رافعت النائب حليمة زيدان لصالح إنجاز دراسات معمقة حول الضريبة على الدخل , ودراسة مدى مساهمة عملية إلغائها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. اقرأ أيضا: الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها

كما أفادت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ايمان عراضة أن مخطط عمل الحكومة بحاجة إلى توضيح المؤشرات وآليات التنفيذ , سيما ما تعلق بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بإلغاء الضريبة على الدخل للأجور أقل من 30 ألف دج.

وقالت السيدة عراضة أن هذا الالتزام مازال ضمن الخطوط العريضة التي تحتاج إلى كيفية التنفيذ والأثر المالي للعملية.

وفي نفس السياق, ذهبت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فايزة بوحمة إلى ضرورة دراسة عملية إلغاء الضريبة على الدخل , من منطلق إمكانية خلقها لفوارق في الأجور بين مختلف تصنيفات العمال, وتأثيرها على التوازنات المالية.

إلى جانب ذلك تساءلت السيدة بوحمة عن مدى جدوى هذه العملية إذا لم تساعد في تحسين القدرة الشرائية ومدى إمكانية تجسيدها في الواقع, مبرزة أن الحل الأنجع يكمن في خلق تنمية اقتصادية ومحلية ناجعة.

وأكد النائب الحاج لعروسي عن حزب الكرامة أن مخطط العمل الطموح لا بد له أن يرتكز على أرقام ومؤشرات وآجال تسمح بتتبع مدى تقدمه لاحقا.

أما النائب عن حركة مجتمع السلم العيد زوار فأشار إلى أهمية تثمين قانون استرجاع العقارات الصناعية ومنحه للجهات التي تستحقه فعلا , إلى جانب العودة إلى التعاملات البنكية الإسلامية ومنع التعامل بالفوائد الربوية. اقرأ أيضا: برلمان: النواب يرافعون من اجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن و تسهيل حصوله على السكن

من جهته عرج النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد مساوجة على مسألة إعادة الهيكلة الاقتصادية وتبني سياسة حديثة في مجال الصناعة تأخذ في الاعتبار الصناعة الميكانيكية و تكون قاطرة تلبي احتياجات الاستثمار.

أما النائب عن حركة مجتمع السلم السيد عبد النور خليفي, فطالب وزير السكن والعمران والمدينة بضرورة النظر في ملف مكتتبي عدل 2 الذين لم يتحصلوا على سكناتهم بعد وإعادة النظر في شروط التسجيل في قوائم طالبي السكن الاجتماعي.

كما دعا رفقة نواب آخرين إلى تقديم حصيلة حول السكنات الاجتماعية الشاغرة وتنفيذ تدابير تمكن المواطنين من الاستفادة منها.