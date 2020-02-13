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بنك التنمية المحلية يعلن عن اجراءات أكثر مرونة لفتح حسابات بنكية

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 161 مرات
بنك التنمية المحلية يعلن عن اجراءات أكثر مرونة لفتح حسابات بنكية

الجزائر- أعلن بنك التنمية المحلية, يوم الأربعاء في بيان له, عن امكانية المواطنين الاستفادة من فتح حسابات بنكية بشروط أكثر مرونة على مستوى وكالاته.

"ابتداء من شهر فبراير الجاري يمكن للمواطنين الاستفادة من فتح حسابات على مستوى بنك التنمية المحلية بأسعار تنافسية، و الحصول على كل المنتجات البنكية المرافقة لفتح الحساب الجاري أو دفتر التوفير من خلال الحصول على بطاقة البيبنكية و خدمة  e-banking", يقول ذات المصدر.

وأشار البنك أن شروط فتح حسابات بنكية  قد قلصت حيث ان المساهمة الاولية للزبون تصل الى 1000 دج بالنسبة لحسابات الشيكات و 5.000 دج بالنسبة لحساب التوفير و 10.000 بالنسبة للحسابات الجارية.

و يضيف البيان أنه سيتم إعطاء الزبون امتيازات أخرى في سهولة التعامل من خلال تطبيقات بنكية عصرية و النظام المعلوماتي "النصر"، ويتم سحب الأموال و الدفع بطريقة سهلة و سريعة من فروع البنك أو موزعات الدفع الالكتروني في جميع مناطق الوطن.

وأشار أن قرار بنك التنمية المحلية لتخفيض شروط المستحقات لفتح حساب لكافة شرائح العملاء جاء من أجل تجسيد استراتيجية البنك المندرجة في إطار خدمة المجتمع و تقديم تربية و تعليم مالي و مصرفي لتمكين كل مواطن الحصول على حساب و بأقل الأسعار عبر كامل شبكة وكالات البنك ال152 الموزعة عبر كامل التراب الوطني بالإضافة الى إمكانية قيامه بكل العمليات بواسطة البنك الرقمي.

"وتأتي هذه التعديلات لدعم خطة وزارة المالية و البنك المركزي الرامية الى الرفع من نسبة توطين المواطنين على مستوى البنوك و استقطاب الأموال من السوق الموازية بغرض دفع عجلة التنمية و تمويل المؤسساتي",يضيف البيان.

وشدد البيان على أن البنك  "يحرص  في المستقبل القريب على التسويق لعدة منتجات و خدمات بنكية جديدة للزبائن على غرار البنك الرقمي عن طريق تطبيق الهاتف الذكي Digit Bank و الذي يمكن تحميله عن طريق الانترنت و كذا منتجات  النافذة الإسلامية.

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:03
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بنك التنمية المحلية يعلن عن اجراءات أكثر مرونة لفتح حسابات بنكية
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 161 مرة   شارك

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