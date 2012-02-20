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الجزائر: نسبة اقتصاد الطاقة لدى الأسر تقدر ب 36 بالمئة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
الجزائر: نسبة اقتصاد الطاقة لدى الأسر تقدر ب 36 بالمئة

الجزائر - كشف مدير المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، كمال دالي عن إمكانية اقتصاد 36 بالمائة في استهلاك القطاع الإقامي (الأسر) من الطاقة.

وفي مداخلة له بمناسبة ندوة نظمت حول النجاعة الطاقوية في الجزائر خلال الطبعة ال3 لصالون الكهرباء و الطاقات المتجددة، أوضح نفس المسؤول ان امكانية اقتصاد الطاقة لدى الأسر في الجزائر يمثل حوالي  8.766 جيغاواط ساعي، أي ما يعادل 36 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي لهذا القطاع.

في هذا الصدد، أشار المدخل الى أن استهلاك الطاقة لدى الأسر، التي تساهم في ارتفاعها الأجهزة الكهرو-منزلية، هو الأهم متبوعا بالقطاع الصناعي، معتبرا أن الأولوية تكمن في مكافحة التبذير في القطاع الاقامي لكونه غير منتج للثروة عكس الصناعة و النقل.

ولدى تأكيده على ضرورة استعمال مختلف الوسائل التي تسمح بضمان نجاعة طاقوية أكبر، ذكر السيد دالي أن أول برنامج خاص بالنجاعة الطاقوية في الجزائر تم تحديده من الناحية التشريعية في 2006 لتتم مراجعته في 2011 و 2015 .

من جهة أخرى، كشف المتحدث أن بنية الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة عبر الوطن تعادل 48 مليون طن مقابل بترول علما أن القطاع الاقامي يمثل 36 بالمئة من هذا المجموع فيما يمثل قطاع النقل لوحده 32 بالمئة و البناء 22 بالمئة.

ويعود نقص النجاعة الطاقوية على مستوى الأسر حسب ممثل الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة الى "اغراق السوق الوطنية بأجهزة كهرو-منزلية و تجهيزات كهربائية غير ناجعة و لا تخضع لأية مقاييس خاصة بهذه النجاعة".

وحسب قوله دائما فان ذلك يفسر بعرض متنوع يهدف الى تسهيل عملية اقتناء هذه الأجهزة من طرف المواطن بمستويات مختلفة من النجاعة الطاقوية.

ولمواجهة الوضع، تطرق السيد دالي الى مختلف المساعي التي تقوم بها الوكالة، و التي تعتمد أساسا على تدعيم الوسم الطاقوي على التجهيزات المنزلية و مراجعة التنظيم المعمول به من خلال إدراج عتبات دنيا في مجال النجاعة الطاقوية.

من جانب آخر، أكد المتحدث على أهمية الاتصال و التحسيس لفائدة جمهور أوسع.

كما ذكر نفس المسؤول بتطور استهلاك الطاقة بالبلد الذي سجل زيادة بنسبة 6ر17 بالمئة ما بين 2017 و 2018 .

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر: نسبة اقتصاد الطاقة لدى الأسر تقدر ب 36 بالمئة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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