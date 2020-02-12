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بريتيش بتروليوم مهتمة بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرات
بريتيش بتروليوم مهتمة بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر

الجزائر - كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن الشركة النفطية البريطانية "بريتيش بتروليوم" أعربت في رسالة رسمية إلى وزارة الطاقة "عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر".

وأوضح عرقاب في تصريح لوأج، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة أن بريتيش بتروليوم قد "بعثت  قبل أيام رسالة رسمية الى وزارة الطاقة أكدت فيها عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر".

وحسب الوزير، فقد أعربت الشركة البريطانية في رسالتها عن نيتها في "مواصلة الاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد"، مضيفا أنها قد "عبرت عن استعدادها لتوسيع استثماراتها بالجزائر".

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كما أكد من جانب أخر، أن بريتيش بتروليوم "لم تقدم أي طلب رسمي للتخلي عن حصصها في حقل تيقنتورين بعين أميناس" (ولاية إليزي جنوب-شرق البلاد).

وقال في هذا الصدد: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي لوزارة الطاقة من طرف بريتيش بتروليوم للتخلي عن حصصها بهذا الحقل".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت الأسبوع الماضي خبرا مفاده أن الشركة البريطانية تعتزم التنازل عن حصصها في حقل تيقنتورين.

 

 

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بريتيش بتروليوم مهتمة بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرة   شارك

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