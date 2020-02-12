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تنويه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
تنويه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

 الجزائر - نوه الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لخضر قنون، يوم الأربعاء، بالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعزيز صلاحيات المجلس و اعادته إلى المكانة التي تليق به.

و خلال يوم اعلامي نظمه المجلس لفائدة تشكيلة من ضباط المدرسة العليا للدرك  الوطني لزرالدة، للتعريف بنشاطاته و مهامه كهيئة استشارية للحكومة، أشاد السيد قنون ب"التزام رئيس الجمهورية بإعادة المجلس إلى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي و تعزيز صلاحياته و جعله إطارا ملائما للحوار و التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تقييمها".

و خلال اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز و ترقية التعاون بين مؤسسة الدرك الوطني و مختلف مؤسسات الدولة تجسيدا لبرامج التكوين المسطرة على مستوى مدارس الدرك الوطني، ذكر السيد قنون ب"دور المجلس في تكريس الديمقراطية التشاركية كأداة للتشاور و الحوار"، حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة الاستشارية.

و أضاف بأن المجلس يعد "وعاءا و فضاءا للمجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين"، مؤكدا على وجوب "إقحام هؤلاء الشركاء و اشراكهم أكثر فأكثر في مسارات و تسطير البرامج التنموية الوطنية".

 و تعهد السيد تبون في برنامجه، الذي يحمل 54 تعهدا من أجل جزائر جديدة، بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و اعادته الى "المكانة التي تليق به".

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 18:31
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تنويه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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