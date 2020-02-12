Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ينوه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ينوه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس 

 الجزائر - نوه الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لخضر قنون، يوم الأربعاء، بالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعزيز صلاحيات المجلس و اعادته إلى المكانة التي تليق به.

و خلال يوم اعلامي نظمه المجلس لفائدة تشكيلة من ضباط المدرسة العليا للدرك  الوطني لزرالدة، للتعريف بنشاطاته و مهامه كهيئة استشارية للحكومة، أشاد السيد قنون ب"التزام رئيس الجمهورية بإعادة المجلس إلى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي و تعزيز صلاحياته و جعله إطارا ملائما للحوار و التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تقييمها".

و خلال اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز و ترقية التعاون بين مؤسسة الدرك الوطني و مختلف مؤسسات الدولة تجسيدا لبرامج التكوين المسطرة على مستوى مدارس الدرك الوطني، ذكر السيد قنون ب"دور المجلس في تكريس الديمقراطية التشاركية كأداة للتشاور و الحوار"، حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة الاستشارية.

و أضاف بأن المجلس يعد "وعاءا و فضاءا للمجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين"، مؤكدا على وجوب "إقحام هؤلاء الشركاء و اشراكهم أكثر فأكثر في مسارات و تسطير البرامج التنموية الوطنية".

 و تعهد السيد تبون في برنامجه، الذي يحمل 54 تعهدا من أجل جزائر جديدة، بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و اعادته الى "المكانة التي تليق به".

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ينوه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.12

البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية بميلة: الناحية العسكرية الأولى تحصد 5…

20.02.12

ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة لتطبيق مخطط عمل الحكومة

20.02.12

الرئيس تبون يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي

20.02.12

مخطط عمل الحكومة: تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل

20.02.12

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

20.02.12

بلحيمر: التصدي للأخبار المغلوطة يستوجب تنسيق جهود الجميع سيما التقنيين و رجال القانون

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري