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وزارة الصناعة "لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
وزارة الصناعة &quot;لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين&quot;

الجزائر - أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها اليوم الأربعاء أن مصالحها "لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين".

وجاء في البيان "تنهي وزارة الصناعة و المناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين و الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين".

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا في "تسطير السياسة الصناعية والمنجمية وتنفيذها و متابعتها بما يضمن تطوير و تقوية النسيج الصناعي الوطني".

وأضاف ذات المصدر ان الوزارة تعمل على "تشجيع و ترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين بيئة الاستثمار ومناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة و مشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز" سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات .

وعليه  يضيف البيان، فإن "اي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون".

ولهذا فان وزارة الصناعة و المناجم "لا ترى جدوى من ايفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها و لا من صلاحياتها " خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات و النزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:12
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وزارة الصناعة "لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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