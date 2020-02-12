وزارة الصناعة "لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين"

الجزائر - أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها اليوم الأربعاء أن مصالحها "لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين".

وجاء في البيان "تنهي وزارة الصناعة و المناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين و الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين".

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا في "تسطير السياسة الصناعية والمنجمية وتنفيذها و متابعتها بما يضمن تطوير و تقوية النسيج الصناعي الوطني".

وأضاف ذات المصدر ان الوزارة تعمل على "تشجيع و ترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين بيئة الاستثمار ومناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة و مشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز" سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات .

وعليه يضيف البيان، فإن "اي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون".

ولهذا فان وزارة الصناعة و المناجم "لا ترى جدوى من ايفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها و لا من صلاحياتها " خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات و النزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء.