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فلاحة: صدور قرار إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 11:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
فلاحة: صدور قرار إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية

الجزائر - تم صدور قرار وزاري مشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بإنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية رقم 6.

و جاء ضمن القرار انه "تم بتاريخ 19 نوفمبر 2019  إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة لدى المعهد التقـني للـزراعات الواسعة وتحديد تنظيمهـا الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".

كما تم صدور قرار وزاري مشترك آخر بنفس التاريخ متعلق ب"إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية الــنـباتــية للـمحاصيـل لدى المعـهـد الـوطـني لحمـايـة النباتات".

و قد تم في هذا الاطار تكليف وحدة البحث بنشاطات البحث و التنمية في مجال الزراعات الواسعة بمهام إنشاء وتحسين المادة النباتية وإنتاجها والمحافظة عليها و كذا تصميم المراجع التقنية حسب كل نوع من أنواع الزراعات التي تتناسب مع مختلف البيئات.

كما كلفت باستعمال الوسائل الحديثة  لمعـرفة وتحلـيل وإعـداد خرائط استراتيجية من أجل احتياجات الأوساط المنتجة و كذا تحسين معرفة بيئة إنتاج الزراعات الواسعة عن طريق التحاليل الاجتماعية والاقتصادية،علاوة على نقل المعارف والابتكارات في وسط المنتجين من خلال مورد بشري ذي تأهيل كبير.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: صدور قرار إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 11:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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